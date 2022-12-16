الاطار التنسيقي: امريكا تحول أموال سرقة النفط السوري لتأجيج الصراع في العراق

العالم - العراق

وقال عودة ان " قوافل سرقة النفط السوري من قبل القوات الامريكية تضاعف 3 مرات خلال 2022 وهي تنقل الى العراق من خلال شاحنات ثم يجري بيعها لسماسرة".

واضاف، ان "جزء من اموال النفط السوري المسروق من قبل القوات الامريكية ينفق في اطار دعم احزاب وتيارات مسلحة تنشط على الحدود بين العراق وتركيا وايران والداخل ايضا وهذا امر بالغ الخطورة يجب الانتباه له والسعي لإيقاف دخول اي قوافل للنفط المسروق لابعاد بلادنا عن الصراعات في الشرق الاوسط".

واشار الى ان "البيت الابيض يسعى الى تاجيج الاوضاع في مناطق عدة في منطقة كردستان من خلال دعم جهات وتيارات مسلحة تحاول خلط الاوراق والاضرار بالامن الداخلي لدول الجوار".

وتؤكد التقارير الدولية نقل قوات الاحتلال الامريكي كميات كبيرة من النفط المسروق من شرق سوريا صوب العراق لبيعه الى سماسرة وشركات".