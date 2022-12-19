عبد اللهيان: نرحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان افتتح المؤتمر بكلمة اكد فيها استعداد طهران لتعزيز التعاون المشترك مع دول المنطقة، ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية في ايران تضع سياسة حسن الجوار على رأس أولوياتها.



وأكد حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني:"نحن مستعدون لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى".



وزير الخارجية الايراني أكد ايضا أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا وتعزيز أسس الصداقة في المنطقة يعتبران من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما اعرب الوزير عبد اللهيان عن استعداد طهران لاستئناف العلاقات مع الرياض وفتح سفارتي البلدين إذا كانت السعودية مستعدة لذلك.



وقال حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني:"الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستئناف العلاقات مع السعودية وفتح سفارتي البلدين إذا كانت الرياض مستعدة لذلك، وعلى الرياض اتخاذ قرار بشأن اتباع سياسة بناءة مع طهران".



وكانت العلاقات الإيرانية السعودية شهدت تطورا في الآونة الأخيرة، تمثل بعقد خمس جولات من المحادثات في العراق، ولکنها تعثرت بسبب الدور التخریبي الذی لعبتها قنوات اعلامية تدوربالفلك السعودي حيال الاحداث الاخيرة التي شهدتها الجمهورية الاسلامية في ايران.

تطورات في المواقف تأتي في وقت تحدثت فيه تقارير صحفية، عن لقاء محتمل قد يحدث بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة إقليمية حول العراق، تستضيفها الثلاثاء العاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان "مؤتمر بغداد اثنين في قمة" تعقد برعاية فرنسية وتكون منطلقا لعودة المحادثات الثنائية.

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