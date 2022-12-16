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في الذكرى الـ35 لإنطلاقتها..

مسيرة وعرض عسكري نظمتها حركة حماس بعد صلاة الجمعة وسط الخليل + فيديو

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

نظمت حركة حماس مسيرة وعرضا عسكريا اليوم الجمعة، في بلدة بيت أمر شمال الخليل، في ذكرى انطلاقتها الخامسة والثلاثين.

العالم - فلسطين

وخرجت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد بيت أمر الكبير، حمل المشاركون فيها الرايات الخضراء وصور الشهداء ولافتة تحمل شعار: "حط السيف قبال السيف بيت أمر على خطى الضيف".

وشارك في العرض العسكري عشرات الملثمين الذين ارتدوا الزي العسكري، وشعار كتائب الشهيد عز الدين القسام.

وتأتي هذه المسيرة، رغم حملة الاعتقالات والاستدعاءات التعسفية التي تمارسها أجهزة السلطة بحق أنصار حماس في الضفة المحتلة.

وقد شنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة طالت أكثر من 100 مواطن، لثني أنصار حماس عن الاحتفال بذكرى الانطلاقة. وتشهد بلدة بيت أمر والطريق الاستيطاني القريب منها مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المواطنين.

ونفذت خلال الأسابيع الماضية عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين قرب بلدة بيت أمر.

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