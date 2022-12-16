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وزير الأمن الداخلي الأردني: أعمال العنف شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة وقطع التيار الكهربائي

الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

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