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إبراهيموفيتش: نتيجة نهائي كأس العالم مكتوبة

إبراهيموفيتش: نتيجة نهائي كأس العالم مكتوبة
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الجمعة، أن نتيجة نهائي كأس العالم "مكتوبة"، مشيرا إلى أن الفائز باللقب "معروف".

العالم - رياضة

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إبراهيموفيتش، يدعي أنه "يعرف من سيفوز بنهائي كأس العالم 2022 وهذه النتيجة "مكتوبة".

وذكر "إبرا" للصحفيين قبل المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا: "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من الذي سيفوز".

وأضاف: "أنتم تعرفون من أقصد بكلامي.."

وحاول مهاجم ميلان الإيطالي التلميح كثيرا لكن دون جدوى، ثم قرر التحدث بوضوح، فقال: "أعتقد أن ميسي سيرفع الكأس".

وسبق لإبراهيموفيتش أن قال، في وقت سابق، إنه "يأمل أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم بسبب ميسي".

ولعب زلاتان وليونيل ميسي معا في برشلونة بين عامي 2009 و 2011، قبل أن يقرر إبراهيموفيتش الانتقال إلى إيطاليا لتوقيع عقده الأول مع ميلان.

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إبراهيموفيتش: نتيجة نهائي كأس العالم مكتوبة

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