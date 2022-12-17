أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

العالم- الصحافة الايرانية

-رويش ملت ..

رئيس الجمهورية .. ثبت للعيان واقع خطأ حسابات الأعداء في المؤامرة الأخيرة .

- سياست روز ..

وزارة الخارجية .. إيران لم تسلم مسيرات للإستخدام بالحرب الأوكرانية ولأي جهة .

- ابرار ..

أنباء عن تحركات أمريكية لإيجاد قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي السورية .

- ايران ..

البرلمان اللبناني يفشل في عاشر جلسة تصويت في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

- اطلاعات ..

روسيا تطلق أكثر من ستين صاروخا على مستودعات سلاح وذخيرة لحلف الناتو بأوكرانيا .

- افكار ..

الهند تجري تجربة على صاروخ نووي في خضم التوتر الحدودي الخطير مع الصين.

- خراسان ..

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة .

- وطن امروز ..

تجمع الآلاف من مناهضي أردوغان بإسطنبول تنديدا بمحاكمة محافظ المدينة أكرم إمام أوغلو .

- ارمان امروز ..

تفاصيل جديدة عن مخطط لإغتيال المستشار الألماني أولاف شولتز وإسقاط نظام الحكم بألمانيا .

- ارمان ملي ..

إتساع دائرة التظاهرات والإحتجاجات في الأردن ضد زيادة أسعار المحروقات.

- جوان ..

البيت الأبيض يعطي الضوء الأخضر لنشر تفاصيل سرية حول جريمة إغتيال جون كندي .

الصحافة

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن اللبناني في مقالها ( البرلمان يفشل للمرة العاشرة بإنتخاب رئيس للجمهورية ) ..

لم يستطع البرلمان اللبناني حسم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في عاشر جلسة تصويت نيابية يوم الخميس . فحصيلة الجلسة كانت حصول ميشال معوض على 38 صوتا والبطاقات البيضاء 37 صوتا وتقاسم باقي المرشحين الرئاسيين لباقي الاصوات النيابية الامر الذي حال دون حصول اي مرشح على حد النصاب اللازم لتبوء المنصب ,

( إن البطاقات البيضاء لعبت دورا حاسما للمرة العاشرة بالتصويت النيابي ما عكس وجود تحفظات جدية بشأن بعض المتنافسين)

وترى محافل سياسية لبنانية ان المشكلة قد ترتبط بآلية المحاصصة التي تخصص المنصب الرئاسي للطائفة المسيحية , وهي مشكلة تتضاعف في الواقع بوجود تيارات متاثرة بقوى غربية واخرى اقليمية الامر الذي يتيح المجال لها لاستغلال الانتخابات الرئاسية لايصال شخصيات تعمل باجندتها لهذا المنصب .

2- جوان ..

في مقالها ( تحذيرات من تهديدات صاروخية ترعب الصهاينة) كتبت صحيفة جوان ..

يشهد الكيان الصهيوني في الآونة الاخيرة اطلاق محافل اعلامية ومراكز تحقيقات بتل ابيب تحذيرات من ان يؤدي تفاقم الازمة والخلافات السياسية وتشكيل حكومة اكثر تطرفا في الكيان الى تسريع تفجير الاوضاع بالضفة الغربية .

( هذه التحذيرات الداخلية الصهيونية تستند إلى رؤية تقول إن إندلاع إنتفاضة مسلحة بالضفة قد يكون بداية حرب إقليمية واسعة )

وبعبارة اخرى تقول هذه المحافل بتل ابيب ان الضفة قد ترفع السلاح في مواجهة تصعيد الضغوط والاجراءات القمعية الصهيونية وعندها ستدخل غزة بصواريخها للميدان وعندما يرد الكيان قد تدخل صواريخ ومسيرات حزب الله ايضا وربما تسير الامور باتجاه حرب اقليمية اوسع ومواجهة الكيان لعشرات الالاف من الصواريخ يوميا .

3- كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن ( عودة القوات الأمريكية لمحافظة الرقة السورية )جاء فيه ..

منظمة حقوق الانسان السورية ومقرها في لندن ازاحت الستار مؤخرا عن عوجة القوات الامريكية لمحافظة الرقة السورية بعد انسحابخا منها قبل ثلاث سنوات.

( حسب هذه المنظمة تنهمك أمريكا منذ نوفمبر الماضي بإقامة قاعدة عسكرية ضخمة تضم مدرجات للطائرات الحربية بالرقة)

ان هذه القاعدة الامريكية ستكون بمناطق يسيطر عليها تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية " "قسد" المدعوم من قبل امريكا , وقد يكون هدف واشنطن توسيع نهب النفط السوري او تعزيز دعم قسد في ظل تهديدات تركيا بشن عملية برية واسعة بسوريا او ربما الهدف الامريكي مزدوج تماما .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن فشل البرلمان اللبناني قي انتخاب رئيس جديدة للجمهورية في مقالها ( الفشل العاشر)..

البرلمان اللبناني بدأ بعقد جلسات تصويت لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهر من انتهاء المهام الرئاسية للرئيس العماد ميشال عون ,لكن رغم ذلك وعقد عشرة جلسات تصويت لم يستطع ايا من المرشحين الرئاسيين كسب حد النصاب اللازم من الاصوات للفوز بالمنصب ؟

( إن فشل البرلمان اللبناني يرتبط في الواقع بعدم وجود إجماع بين التيارات المسيحية نفسها بالدرجة الأولى حول المرشح المناسب)

كما ان هناك ملاحظات ومآخذ جدية من قبل اوساط برلمانية على بعض الاسماء المطروحة. وبصورة عامة تفتقر العديد من الاسماء للشخصية المتميزة القادرة على استقطاب تاييدا شعبيا واسعا بكل الاحوال .

5- آفتاب يزد ..

في مقالها ( آمال أنقرة على نتنياهو سيكلفها غاليا ) كتبت صحيفة افتاب يزد ..

ثبت للعالم بالتجربة انه لايمكن الثقة ابدا بالكيان الصهيوني الذي تأسس على حساب الشعب الفلسطيني بارضه ووطنه ,

والادلة على ذلك في التاريخ المعاصر .

(أن عقد أردوغان آمالا عريضة على عودة نتنياهو وتشكيله حكومة جديدة قد يكلف تركيا ثمنا باهضا جدا )

والواقع هو ان اعتقال قوى الامن التركيةللعشرات من عملاء الموساد الصهيوني في تركيا مؤخرا دليل واضح على استغلال الكيان لعلاقاته مع حكومة اردوغان المتلهفة لهذه العلاقات لتحويل تركيا الى ساحة لنشاطاته الجاسوسية على تركيا وبلدان المنطقة ايضا .

ومن هنا حذر اوسلاط امنية تركية من ان خلية الموساد قد تكون مجرد الجزء الصغير الظاهر لجبل جليد في البحر فحسب .