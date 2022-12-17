السوداني: نعمل على توفير كل ما يحققُ الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان " الأخير رحب بانعقاد المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب بدورته الثامنة والسبعين في رحاب مدينة بغداد، ومباركة الحكومة لأعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان (المجتمع المعلوماتي والتقنيات المتقدمة في الوطن العربي) الذي دعت له نقابة المهندسين العراقية واتحاد المهندسين العرب".

وبحسب البيان، قال رئيس مجلس الوزراء خلال كلمة الافتتاح، "نستحضر اليوم التاريخ والحضارة في مؤتمركم، فمصطلح الهندسة والعقلية الهندسية بالمعنى الشامل يعني العمود الفقري لمعظم الحضارات التي قامت".

وأضاف، "لقد أسهمت العلوم الهندسية في تطوّر المجتمعات بشكل لافت ومذهل، وقدّمت الحياة بشكل أفضل وأيسر وأكثر تنظيماً، وشاركت في تحسين أوجه الخدمات".

وتابع، "تعد نقابة المهندسين العراقية التي تأسست عام 1959، التي تحتضن مؤتمركم اليوم، إحدى أعرق النقابات المهنية في العالم العربي. حيث ساهمت بشكل كبير في قيادة مهنية للعمل الهندسي، وحازت ثقة المجتمع بما جعلها البيت الآمن لحماية المهنة ورعاية مصالح المستفيدين، ومركزاً للخبرة والاستشارة المهنية، وقادت المجتمع الهندسي ليكون منافساً إقليمياً وعالمياً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان "الحكومة تعمل على توفيرِ كلِّ ما يحققُ الاستثمارَ الأمثل للثروات الطبيعية والبشرية عبر إصلاحاتٍ اقتصادية تركزُ على تحسين بيئة العمل وتذليل العقبات أمام الخبرات والكفاءات، وتنويع مصادر الدخل لا يمكنُ أنْ يتحققَ دونَ شراكة واضحة وجادة مع القطاع الخاص".