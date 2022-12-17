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بالفيديو..محلل سياسي تونسي:

الرئيس سعيد ورث الأزمات وهو بحاجة إلى الوقت لحلها

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي أحمد الكحلاوي إن الانتخابات الحالية هي استحقاق لابد منه لانه لابد للتونسييين أن يكون لهم برلمان.

العالم – خاص بالعالم

وخلال استضافته في تغطية قناة العالم الخاصة بالانتخابات التشريعية في تونس أضاف الكحلاوي أن البرلمان الجديد الذي يأتي بفعل الانتخابات الجارية سوف يكون مختلفا عن ذلك البرلمان المهرج على حد تعبيره.

وأكد أن التونسيين اليوم أمام استحقاق دستوري لابد منه وإن الازمة الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد لم يكن الرئيس قيس سعيد مسؤولا عنها.

الكحلاوي أشار إلى أن الرئيس سعيد ورث أزمة اقتصادية ولا يستطيع بين يوم وليلة حل المشاكل بل لابد أن نعطيه الوقت لحل المشاكل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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