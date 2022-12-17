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الطاقة النووية الايرانية " قانون الاجراء السترتيجي اتاح ظروفا مناسبة للبلاد

الطاقة النووية الايرانية
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "اسماعيل كمالوندي" : ان قانون الاجراء الستراتيجي، هيأ ظروفا مناسبة في البلاد؛ مبينا، انه "بفضل هذا القانون، تسنى لنا اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%".

العالم - ايران

"كمالوندي" ادلى بهذا التصريح، خلال حضوره اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي اليوم السبت.

ونوّه متحدث الطاقة النووية الايرانية، بان "الجهود العلمية والدراسات مستمرة دون وقفة داخل المنظمة بهدف تطوير اجهزة الطرد المركزي الجديدة، وذلك في ظروف مميزة".

وتعليقا على ما يردده الاعلام الغربي بين حين واخر، بشان "وجود خيارات اخرى على الطاولة"، قال كمالوندي : لقد بات واضحا بان هكذا تخرصات هي للاستهلاك الداخلي والدعائي فقط.

واضاف : لاشك ان طاقات وقدرات ايران النووية فرضت حقائق جديدة على هؤلاء.

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