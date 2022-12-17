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قاليباف: جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة

قاليباف: جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ان جبهة المقاومة لن تسمح لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة.

العالم - ايران

وفي كلمة خلال استقبال أعضاء المجلس المركزي لمجمع شبان الثورة الاسلامية، اكد قاليباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة لن تسمحا لأمريكا باستعراض قوتها في المنطقة، معتبرا اياهما بالقوة التي باتت الآن تنافس القوة الاميركية المتعنتة بدءا من شبه القارة الهندية الى سواحل البحر الابيض المتوسط.

واضاف، ان كل المشاكل التي نواجهها في الوقت الحاضر هي بسبب اقتدار ايران ونظامها الاسلامي الذي بات يزداد قوة يوما بعد آخر.

وتابع، ان مانشاهده اليوم من مشاكل انما تعود الى اقتدار ايران حيث أن الكيان الصهيوني واميركا واوروبا وبالتالي الغرب برمته لايطيقون رؤية ايران قوة مستقلة وتقف امامهم بكل قوة واقتدار.

وأعرب قاليباف عن اعتقاده بأن العقد الاول من انتصار الثورة الاسلامية كان عقد المقاومة للنظام الاسلامي، مشيرا الى الحوادث التي شهدتها ايران في تلك المرحلة العصيبة واجتيازها تلك القضايا بكل قوة وحزم وارادة لن تلين.

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