خفايا استخدام الرياض التكنولوجيا الرقمية لاستهداف رموز المعارضة

العالم-السعودية

وتناولت مجلة foreignaffairs الأمريكية نهج السلطات السعودية في استخدام التكنولوجيا الرقمية لاستهداف رموز المعارضة في المنفى.

وقالت المجلة في تحقيق لها إن استهداف منتقدي النظام السعودي في الخارج ببرامج تجسس ليس سوى إحدى الطرق العديدة التي استخدمتها الحكومة السعودية للتكنولوجيا الرقمية لتحييد المعارضة.

وذكرت المجلة أن حملة برامج التجسس العابرة للحدود التي شنتها الحكومة السعودية كانت بعيدة المدى بشكل خاص.

ففي عام 2018، هاتف يخص غانم المسيري، معارض سعودي مقيم في المملكة المتحدة، تم اختراقه ببرامج التجسس Pegasus. وبالتزامن مع إصابة جهازه، تم تعقب المصرير واعتداء عليه جسديًا من قبل عملاء سعوديين في لندن.

ربما لعبت برامج التجسس أيضًا دورًا في مقتل الصحفي السعودي المنفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.

في عام 2018، تم اختراق هاتف يملكه عمر عبد العزيز – ناشط سعودي، مقيم دائم في كندا، ومقرب من خاشقجي – ببرنامج تجسس Pegasus. كان عبد العزيز وخاشقجي يناقشان نشاطهما ضد النظام السعودي بشأن ما افترضوا خطأً أنه منصات اتصالات آمنة.

بعد مقتل خاشقجي، كشف تحليل الطب الشرعي أن أجهزة عدة أشخاص آخرين أقرب إلى خاشقجي، بما في ذلك زوجته المصرية وخطيبته التركية، قد أصيبت أيضًا.القتل . (رفضت الحكومة السعودية التعليق على ما تم الكشف عنه.

في عام 2021، قالت مجموعة NSO لصحيفة الغارديان: “لم تكن تقنيتنا مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالقتل الشنيع لجمال خاشقجي”).

في الواقع، استهداف منتقدي النظام في الخارج ببرامج تجسس ليس سوى إحدى الطرق العديدة التي استخدمتها الحكومة السعودية للتكنولوجيا الرقمية لتحييد المعارضة.

على سبيل المثال، وفقًا لقرار اتهام فيدرالي أمريكي، دفع أحد كبار مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لموظف تويتر 300 ألف دولار وقدم هدايا أخرى في عامي 2014 و 2015، على ما يبدو مقابل التجسس على المعارضين على المنصة.

الموظف، الذي ترك تويتر في عام 2015، أدين في محكمة أمريكية في عام 2022. عندما يتم استخدام مثل هذه التكتيكات مع نوع المراقبة شديدة التطفل التي تمثلها برامج التجسس، يمكن أن يتعرض المعارضون لضغط نفسي غير عادي.

عانى العديد من ضحايا القرصنة من صدمة موهنة مع العلم أن أجهزتهم المخترقة قد عرّضت أيضًا الأصدقاء والزملاء للخطر وأن كل تحركاتهم تتم مراقبتها.

وأوضحت ناشطة سعودية أن الاستهداف الرقمي كان شكلاً من أشكال “الحرب النفسية والعاطفية” التي تسببت في “خوفها وقلقها اللانهائي”.

باستخدام برامج التجسس، يستطيع المستبدون والطغاة بالتالي تضييق الخناق على شبكات المجتمع المدني خارج حدودهم حتى في الوقت الذي يعززون فيه الاستبداد في الداخل.

*سعودي ليكس