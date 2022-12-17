بطلة مقدسية تتوج بذهبية بطولة آسيا للكيك بوكسينغ

العالم - فلسطين

وحققت لاعبة المنتخب الوطني الفلسطيني للكيك بوكسينغ نورا أبو ناب، ذهبية بطولة آسيا للعبة، المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك، وذلك بعد 3 مباريات متتالية على منافساتها من كمبوديا والفلبين وتايوان.

وبهذا الانتصار تصبح نورا أبو ناب المتوجة بالميدالية الذهبية عن وزن تحت 56 كغم، أول رياضية فلسطينية تتأهل عن قارة آسيا لدورة الالعاب القتالية العالمية التي ستقام العام المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك المنتخب الفلسطيني للكيك بوكسينغ في البطولة القارية، ببعثة تكوّنت من البطلة أبو ناب، واللاعبين أحمد العمران، عبد الرحمن موسى، عبد الله كنعان، بإشراف المدرب خالد عليان.