 ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة من قبل العدوان في اليمن

العالم-اليمن

وقالت شركة النفط اليمنية في بيان لها أن العدوان الامريكي السعودي احتجز سفينة البنزين “جي اتش اوستن” ، مشيرة الى ارتفاع عدد سفن الوقود المحتجزة الى 5 سفن في اقل من اسبوع .

وكان تحالف العدوان قام يومي الخميس والاربعاء الماضيين باحتجاز 4 سفن وقود بينها سفينة البنزين “كوزموغراف” وسفينة الديزل “ديتونا”.

وحملت شركة النفط تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية عليها، والتي يتحملها الشعب اليمني وتضاعف من معاناته.