عراقية تتوج بذهبية العالم لرفع الأثقال وتتأهل لبارالمبياد باريس

العالم - العراق

ونجحت الرباعة غرام رعد من حصد الذهب، وانتزاع البطاقة المؤهلة إلى بارالمبياد باريس 2024.



وتعد هذه الميدالية الرابعة للعراق ببطولة العالم ( فزاع) المقامة ب‍دبي، بعد أن سبق للرباع أحمد مصطفى من التتويج بميداليتين ذهبيتين في وقت سابق من المنافسات، بينما نال الرباع مسلم عقيل أول ذهبية في اليوم الافتتاحي من البطولة التي تشهد مشاركة عالمية واسعة.



وعلى صعيد بقية النتائج التي تحققت اليوم أيضا للبعثة العراقية ، نجح الرباع ثائر عباس من حصد ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم ،ليضمن تأهله لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة .



ويتطلع المنتخب العراقي لرفع الأثقال البارالمبي لزيادة غلته من الميداليات المتنوعة، والمنافسة بقوة على صدارة الترتيب مع كسب المزيد من البطاقات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.