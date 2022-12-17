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 الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا: سنعود أقوى

 الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا: سنعود أقوى
السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أبدى وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب أسفه وتحسره على خسارة "أسود الأطلس" أمام كرواتيا 1-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.

العالم-المغرب

وقال الركراكي لقناة "بي إن سبورتس" بعد المباراة: "إنها خسارة مريرة، لكن أعتقد أنها مستحقة. لقد رأينا فريقا لم يستسلم".

وأضاف: "سوف نتذكر مباريات كثيرة، وسنعود أقوى. لقد وحّدنا بلدنا لمدة شهر، وكان الجميع سعداء".

واحتلت كرواتيا بهذا الفوز المركز الثالث في مونديال قطر وحصدت الميدالية البرونزية بينما اكتفى المنتخب المغربي بالمركز الرابع وهو أفضل مركز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية.

وهذه هي المرة الثانية التي تنال فيها كرواتيا المركز الثالث بعد 1998، فيما نالت الوصافة قبل أربعة أعوام في روسيا بوصولها إلى النهائي.

وتلعب فرنسا، حاملة اللقب مع الأرجنتين غدا الأحد لتحديد بطل مونديال قطر.

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