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حماس والجهاد:المرحلة القادمة تتطلب رص الصفوف وتعزيز العلاقات لمواجهة التحديات والتصدي لمخططات العدو خاصة التهديد باقتحام الأقصى

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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