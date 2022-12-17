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"عريــن الأسود" توجه رسالة للاحتلال مفادها...

السبت ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مجموعات عرين الأسود في بيان متقضب، مساء اليوم السبت، تمكنها من استهداف سيارة للمستوطنين يوم الجمعة الساعة ١٣:٤٠بصليات من الرصاص.

العالم - فلسطين

وقالت العرين في بيان:" تمكنت مجموعات عرين الأسود من رصد وإستهداف سيارة للمستوطنين يوم الجمعة الساعة ١٣:٤٠بصليات من الرصاص المبارك، وإنسحاب جند العرين بسلام الى قواعدهم آمنين، ويأتي ذلك في إطار الرد الطبيعي على جرائم الإحتلال تجاه شعبنا وثأر لدماء شهدائنا وقادتنا".

وأضافت:"وإننا نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا بأن تبقى بنادقنا مشرعة في وجه هذا الكيان وقطعان مستوطنيه الذين ظنّوا واهمين بأن هذه الأرض مستباحة أمام عربدتهم وسنرى من سيحاصر من وأننا ما خرجنا إلا لإعلاء راية أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله بها بدأنا وبها سنستمر وبها سنرسم معالم النَّصر مجاهدين في سبيل الله لا نتبع لحزب أو فصيل لا يحكمنا إلا إنتماءنا لفلسطين ولشعبها الصامد في كل أماكن تواجده ونحن بإذن الله الجند المخلصين لوصايا الشهداء ودمائهم".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

هذا بيان مقتضب بفضل الله وبحمده

تمكنت مجموعات عرين الأسود من رصد وإستهداف سيارة للمستوطنين يوم الجمعة الساعة ١٣٤٠بصليات من الرصاص المبارك

وإنسحاب جند العرين بسلام الى قواعدهم آمنين،

ويأتي ذلك في إطار الرد الطبيعي على جرائم الإحتلال تجاه شعبنا وثأر لدماء شهدائنا وقادتنا

وإننا نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا بأن تبقى بنادقنا مشرعة في وجه هذا الكيان وقطعان مستوطنيه الذين ظنّوا واهمين بأن هذه الأرض مستباحة أمام عربدتهم وسنرى من سيحاصر من وأننا ما خرجنا إلا لإعلاء راية أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله بها بدأنا وبها سنستمر وبها سنرسم معالم النَّصر مجاهدين في سبيل الله لا نتبع لحزب أو فصيل لا يحكمنا إلا إنتماءنا لفلسطين ولشعبها الصامد في كل أماكن تواجده ونحن بإذن الله الجند المخلصين لوصايا الشهداء ودمائهم

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

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