نتنياهو على موقع العربية الانكليزي والبُعد التطبيعي

العالم - مع الحدث

هل يؤكد المشهد ما سبق للوزير جبير اعلانه عن تطبيع قريب مع الكيان؟

هل صدّقت الرياض كلام نتنياهو بان الاتفاق معها يسهل الوصول لسلام مع العالم العربي؟

ما تفسير تقاطع هذا اللقاء مع تغير قواعد اللعبة في الضفة الغربية ودعوة غزة لفتح كل الجبهات؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي هادي القبيسي، والخبير بالشؤون الاسرائيلية حمد الله عفانة والنائب الاردني السابق حمادة فراعنة.