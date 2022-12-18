الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

لجنة الأمن القومي البرلمانية تطالب باعادة النظر في العلاقات مع كوريا الجنوبية

لجنة الأمن القومي البرلمانية تطالب باعادة النظر في العلاقات مع كوريا الجنوبية
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أدانت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) البيان التدخلي للبرلمان الكوري الجنوبي في الشؤون الداخلية لايران، ودعمه لمثيري الشغب والعناصر الارهابية ، وطالبت وزارة الخارجية الايرانية باعادة النظر في العلاقات مع كوريا الجنوبية على مختلف الاصعدة.

العالم - ايران

واشار بيان صادر عن لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي يوم السبت الى تجميد كوريا الجنوبية للارصدة الايرانية تماشيا مع السياسات الاميركية المعادية للشعب الايراني معتبرا ذلك نهبا للموارد المالية للشعب الايراني، كما ذكرت اللجنة قيام كوريا الجنوبية بمنع حصول ايران على الادوية والمستلزمات الصحية والعلاجية في زمن ازمة الكورونا تماشيا مع السياسات الاميركية في خطوة معادية للانسانية توصف بانها "علاج بالارهاب".

واكد البيان انه لا مجال للشك بان استمرار السياسات المناوئة لايران من قبل سيئول بالتماشي مع اجراءات البيت الابيض الاميركي ضد الشعب الايراني ، سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وان مجلس الشورى الاسلامي سيقوم بما يلزم لضمان حقوق الشعب الايراني.

روابط ذات صلة

إيران تعرب عن تعازيها في ضحايا حادث التدافع في سيئول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين رفعت صرخة الأوربيين من جديد

شاهد بالفيديو.. شقيق الشهيدين الفلسطينيين يوضح تفاصيل جريمة دهسهما

سفير ايران بالنمسا: حقوق الانسان أداة في جعبة الأدوات السياسية للأوروبيين

لجنة الأمن القومي البرلمانية تطالب باعادة النظر في العلاقات مع كوريا الجنوبية

السلطة الفلسطينية ترد على نتنياهو: لا سلام لأحد دون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

العربية تنفرد بخزي التطبيع عبر بث مقابلة مع نتنياهو