لجنة الأمن القومي البرلمانية تطالب باعادة النظر في العلاقات مع كوريا الجنوبية

العالم - ايران

واشار بيان صادر عن لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي يوم السبت الى تجميد كوريا الجنوبية للارصدة الايرانية تماشيا مع السياسات الاميركية المعادية للشعب الايراني معتبرا ذلك نهبا للموارد المالية للشعب الايراني، كما ذكرت اللجنة قيام كوريا الجنوبية بمنع حصول ايران على الادوية والمستلزمات الصحية والعلاجية في زمن ازمة الكورونا تماشيا مع السياسات الاميركية في خطوة معادية للانسانية توصف بانها "علاج بالارهاب".

واكد البيان انه لا مجال للشك بان استمرار السياسات المناوئة لايران من قبل سيئول بالتماشي مع اجراءات البيت الابيض الاميركي ضد الشعب الايراني ، سيؤثر على مستقبل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وان مجلس الشورى الاسلامي سيقوم بما يلزم لضمان حقوق الشعب الايراني.