بالفيديو.. عندما يجعل شباب عرين الأسود كيان الاحتلال يبكي على نفسه

العالم - الاحتلال

فحسب الأخبار فإن 50٪ من القوات العسكرية والنظامية الصهيونية تتركز في الضفة الغربية للسيطرة على هؤلاء الشباب. وإنتاج وإصدار هذا الفيلم رد سخيف يحكي عجز كيان الاحتلال أمام شباب عرين الأسود.

ويقول افيخاي ادرعي مقارنا بين المنتخب المغربي (أسود الأطلس) وشباب عرين الأسود: "بين أبطال أسود الأطلس المغربي وبين مخربي عرين الأسود الفلسطيني شو الفرق؟ هؤلاء (المنتخب المغربي) يفرحون أمهاتهم وهؤلاء (عرين الأسود) يحريق قلب أمهاتهم. هؤلاء قدوة للأطفال في البطولة. هؤلاء قدوة للأجيال بالقتل والإرهاب هؤلاء مصدر الأجيال في الصعود نحو القمم بينما هؤلاء هم مصدر للأجيال في الإنحدار نحو الهاوية. هؤلاء متواضعون وهؤلاء ’شوفوني’ بالسلاح وعند الحلاق لالتقاط الصور. فكروا فيها".