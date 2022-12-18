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’غازبروم’ تضخ اليوم 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

’غازبروم’ تضخ اليوم 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

قالت شركة "غازبروم"، إنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز في يوم 18 ديسمبر إلى أوروبا عبر محطة "سودجا" في أوكرانيا.

العالم -أوروبا

وذكرت الشركة، أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة "سوخرانيفكا".

ووفقا للشركة، بلغ حجم الضخ يوم السبت 17 ديسمبر 41.7 مليون متر مكعب.

في وقت سابق، أعلن الجانب الأوكراني، أن حجم الغاز عبر أراضي أوكرانيا في 18 ديسمبر قد يصل إلى حوالي 42.4 مليون متر مكعب.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا، بمثابة الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا. وتم وقف الضخ عبر خط "السيل الشمالي" بشكل تام بعد تعرضه للتفجير قبل فترة.

ويتم نقل الغاز الروسي إلى تركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا، عن طريق خطي "السيل التركي" و"السيل الأزرق".

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