شاهد كيف صيادو 'آل سلول' يصطادون ناقديهم عبر 'تويتر' في السعودية!

العالم - السعودية

و"كلنا أمن" تطبيق سعودي للسلطة على تويتر يتيح للمواطنين والمقيمين في السعودية تقديم البلاغات الأمنية والبلاغات المتعلقة بالمساس بالحياة الشخصية والتهديد والابتزاز واختراق حسابات التواصل الاجتماعي والتشهير.

ويشير الحساب على تويتر إلى أن "المواطن رجل الأمن الأول"، وهو ما يدفع مواطنين لإبلاغ السلطات باستمرار عن حسابات لاشخاص ينشرون تغريدات معارضة أو أخبارا صحافية تنتقد المملكة.

أشار موقع "ميدل إيست مونيتور" الإخباري في تقرير إلى محاولة النظام السعودي تضييق المساحة لأنشطة النشطاء والنقاد من خلال إدخال مجموعة متنوعة من البرامج في الشبكات الاجتماعية ،تطلب تجسس مواطنيها على بعضهم البعض لإيقاع منتقدي ومعارضي سلطة "آل سعود" في فخ القمع الحكومي الظالم .

وبحسب الموقع ، فإن تطبيق سعودي يسمى "كلنا أمن" يطالب المواطنين السعوديين بتمثيل دور ضابط شرطة ، وإخبار السلطات السعودية من تغريدات الناقدة ونشاطات معارضي الحكومة في مواقع التواصل الإجتماعي،مثلما أُبلغ السطات عن طالب سعودي حكم عليه بالسجن 34 عاما بسبب تغريداته الانتقادية.

فمثلا..افادت صديقة للناشطة النسوية السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما على خلفية تغريدات على تويتر أنها كانت على علم بأن أشخاصا ابلغوا السلطات عن نشاطها قبل سفرها لبلدها، لكنها لم تأخذ الأمر على "محمل الجد".

وقضت محكمة استئناف سعودية في 9 آب/أغسطس بسجن سلمى الشهاب (34 عاما) بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال نشطاء إنهّ لا يمكن تأكيد ان اعتقالها جاء بعد وشاية للأمن، لكنهم أشاروا إلى توقيف مواطنين سابقا بسبب تغريدات على تويتر.

واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.

وأفادت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها لوكالة فرانس برس الخميس أنّ الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها "على محمل الجد".

وقالت "تناقشنا حول مضايقة بعض الاشخاص لها على تويتر آنذاك وإبلاغهم حسابات الأمن عن تغريداتها بخصوص بعض النشطاء".

وتابعت "لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد ولم تعتقد أنّ الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع".

وكانت الصديقة تشير إلى تعليق لشخص وصف ما تنشره الشهاب ب"القمامة" مشيرا إلى أنه أرسل ما كتبته إلى حساب "كلنا أمن".

وهذه قضية تشير إلى قمع واسع النطاق ضد السعوديين في الإنترنت وأثارت انتقادات دولية واسعة النطاق للنظام السعودي.

وتعتقد مجموعات حقوقية أن القوى الفاعلة وعملاء النظام السعودي في مساحة تويتر ، يبحثون باستمرار في هذه الشبكة الاجتماعية للعثور على معارضي النظام السعودي ومضايقة أي شخص خارج الخط الرسمي لهذا النظام.

في هذا الصدد ، يعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن النظام السعودي لا يريد أساسا وجود مجتمع مدني في هذا البلد يحترم حقوق مواطنيها وكرامتهم الإنسانية.