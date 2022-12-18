شاهد.. المعارضة التونسية تطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد

العالم - مراسلون

وتوقعت مراسلة العالم ان يتأثر المشهد السياسي التونسي، بشكل واضح وسريع بنتائج الانتخابات التشريعية، مؤكدة ان اغلب الاحزاب المعارضة كان لها موقف شبه موحد وجميعها تطالب الرئيس سعيد بالتنحي لأنها تعتبره مسؤولاً عن هذه النتائج.

وأضافت مراسلة العالم ان الاحزاب المعارضة، طالبة ايضاً بتجميد عمل هيئة الانتخابات وهذا ما طالب به الحزب الدستوري الحر والحزب الجمهوري.

وأكدت ان الاحزاب المعارضة التونسية، طالبت ايضاً بإلغاء الدورة الثانية للانتخابات المقررة في يناير المقبل.

وشددت علی ان هذه الاعتراضات تنعكس علی الشارع التونسي وقد تشهد البلاد في الايام المقبل تنظيم احتجاجات واسعة النطاق تنظمها المعارضة من اجل الاطاحة بالرئيس.