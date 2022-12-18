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قرار سعودي يثير الجدل في "تويتر"..ماهو القرار؟!

قرار سعودي يثير الجدل في
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

كتبت المواطنة السعودية الدكتورة حنان العتيبي، في تغريدة عبر موقع تويتر،عن قرار حكومي في بلادها بشأن ارتداء النساء العباءة، ما أثارت الجدل من قبل النشطاء والمغردين.

العالم - السعودية

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ، أنه يمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

ونوهت الهيئة السعودية إلى ضرورة الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات في قاعات ومقرات المركز الوطني للقياس "قياس"".

وشددت على أن الزي يجب أن يكون متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

ولم تصدر أي جهات رسمية سعودية حتى هذه اللحظة تأكيد أو نفي لهذا الخبر المتداول بشكل كبير على مواقع الصحافة الإليكترونية.

وتشهد السعودية، بــ"انفتاحية" رؤية إبن سلمان، تغييرات اجتماعية جذرية تعرّضها لعديد من الانتقادات؛ بسبب مخالفتها لجميع العادات والتقاليد والالتزام الديني الذي حافظت عليه المملكة سنوات طويلة.

وسمح بن سلمان بإقامة الحفلات الصاخبة والمختلطة، واستضافة فنانين عالميين وصف بعضهم بـ"الإباحية" و"الشذوذ"، في مشهد غابت عنه آراء قادة الرأي الذين ملئت بهم سجون المملكة.

وكان آخر هؤلاء المسجونين هو الشيخ عمر المقبل، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة القصيم؛ على خلفية انتقاده اللاذع لما تمارسه هيئة الترفيه، التي يرأسها تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي.

الداعية المقبل، الذي يتابعه ما يقرب من 885 ألف شخص على "تويتر"، انتقد هيئة الترفيه ونشاطاتها في السعودية، إذ قال في مقطع فيديو قبل بضعة أيام: إن تلك النشاطات "تسلخ المجتمع عن هويته وتذبح الحياء وتجلب سخط الله"، في إشارة إلى حفلات الغناء والرقص التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة.

وتفاعل المغردون على تويتر مع تغريدة الدكتورة العتيبي،كتبوا فيها..

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