الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لماذا لايمنع اللقاح الإصابة؟

لماذا لايمنع اللقاح الإصابة؟
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

يقولُ الناس هذه الأيام إن فلاناً أصيب بكورونا رغم أنه أخذ أربعَ جرعاتٍ من الطعومات. لكن طعوماتِ الأمراض جميعها حتى الآن لا تحمي من الإصابةِ بنسبةِ مئةٍ في المئة.

العالم- منوعات

تتكونُ اللقاحاتُ على اختلافاتها من اجزاء ٍميته من الفايروسِ المرادُ التطعيمُ ضدهُ و حين يحقنونُها في الجسمِ يُعطي الجسمُ ردةَ الفعل المَناعية ذاتها لو كان الفايروسُ حقيقياً بهذا يطلِق جِهازُك المناعي اجساماً مُضادة تُحارِبُ مسببُ المرض.

با القاح تتكونُ اجسامُ المضادة و معها خلايا ذاكرة تَعرِفُ المرضُ في المستقبل فتَسكُنُ محاربته لكنَّ العاملَ المسببَ للمرضِ ربما يكونُ ويروسا يتحورُ و يُغييّرَ من شكلهِ فيتهربُ من الاجسامِ المضادة و لهذا تُحاولُ الشركاتُ الادوية جاهدةً أن تطورَ لقاحاتها و أن تكونَ للقاحاتِ جرعاتٌ معززة لتقليلِ من احتماليةِ الأصابةِ وحدةِ الأعراض.

تصنيف :

روابط ذات صلة

من لقاح كرونا الى علاج السرطان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هنا امريكا؛ اكبر المتشدقين بحقوق الإنسان والمرأة

في البحرين الوطنية بالمقلوب.. الاوسمة للـ"راقصين" مع الصهاينة!

بالفيديو.. فضح دور السعودية والامارات الخبيث في المنطقة

قيادي في الوفاق: السلطة تحاول محو وازالة ذاكرة مجتمع

الرئيس الإيراني يستقبل وزير خارجية نيكاراغوا

منتدى طهران الثالث للحوار ينطلق اليوم بكلمة وزير الخارجية الايراني