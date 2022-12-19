لماذا لايمنع اللقاح الإصابة؟

العالم- منوعات

تتكونُ اللقاحاتُ على اختلافاتها من اجزاء ٍميته من الفايروسِ المرادُ التطعيمُ ضدهُ و حين يحقنونُها في الجسمِ يُعطي الجسمُ ردةَ الفعل المَناعية ذاتها لو كان الفايروسُ حقيقياً بهذا يطلِق جِهازُك المناعي اجساماً مُضادة تُحارِبُ مسببُ المرض.

با القاح تتكونُ اجسامُ المضادة و معها خلايا ذاكرة تَعرِفُ المرضُ في المستقبل فتَسكُنُ محاربته لكنَّ العاملَ المسببَ للمرضِ ربما يكونُ ويروسا يتحورُ و يُغييّرَ من شكلهِ فيتهربُ من الاجسامِ المضادة و لهذا تُحاولُ الشركاتُ الادوية جاهدةً أن تطورَ لقاحاتها و أن تكونَ للقاحاتِ جرعاتٌ معززة لتقليلِ من احتماليةِ الأصابةِ وحدةِ الأعراض.