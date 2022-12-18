السيد نصرالله يستقبل السفير السوري بلبنان في لقاء وداعي

العالم ـ لبنان

وقد شكر السيد نصر الله لسعادة السفير جهوده الكريمة خلال إقامته المديدة في لبنان خصوصاً لجهة المساهمة في تحسين وترتيب العلاقات بين البلدين رغم الضغوط الخارجية والداخلية.

السيد نصر الله أشاد بحضوره الدائم والفاعل إلى جانب كل المقاومين والوطنيين اللبنانيين في هذه السنوات الصعبة والظروف المعقدة التي عاشها اللبنانيون، وكذلك برعايته الجادة لكل السوريين المتواجدين في لبنان.

وسأل سماحته المولى عز وجل أن يوفق البلدين والشعبين اللبناني والسوري للوصول إلى افضل العلاقات الأخوية والمميزة على كل الصعد.