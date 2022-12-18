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انتخابات تونس .. مشاركة هزيلة والمعارضة تطالب بعزل الرئيس

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أنّ نسبة المشاركة كانت متدنية.

العالم- فيديو غرافيك

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انتخابات تونس .. مشاركة هزيلة والمعارضة تطالب بعزل الرئيس

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