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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مصادر فلسطينية: استشهاد مواطن وإصابة شقيقه بجروح خطيرة في حادث دهس متعمد بسيارة مستوطن جنوب نابلس بالضفة الغربية
مراسلة العالم: نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية في تونس 8.8 حسب هيئة الانتخابات
مجموعات عرين الأسود: عهدنا بأن تبقى بنادقنا مشرعة في وجه الكيان ومستوطنيه الذين ظنّوا واهمين بأن هذه الأرض مستباحة أمام عربدتهم
حماس والجهاد: نشدد على أهمية الجهود والتحركات التي تسعى لحماية المقاومة وتمتين جبهتها ونعتبره من أشد الواجبات وأكثرها أولوية وأهمية
حماس والجهاد:المرحلة القادمة تتطلب رص الصفوف وتعزيز العلاقات لمواجهة التحديات والتصدي لمخططات العدو خاصة التهديد باقتحام الأقصى
هيئة الانتخابات التونسية: الهيئة مستعدة لاستقبال جميع الطعون بشان الخروقات المحتملة حول الانتخابات التشريعية
مراسلة العالم: هيئة الانتخابات تعلن ان عملية الاقتراع تجري بشكل عادي في ظل وجود بعض الخروقات
مراسلة العالم: هيئة الانتخابات تؤكد عدم وجود اي جرائم خلال عملية الاقتراع
انتخابات تونس .. مشاركة هزيلة والمعارضة تطالب بعزل الرئيس
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/18/167136345843047100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2022/12/18/167136345843047100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2022/12/18/167136347542444100.jpg
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش
اعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أنّ نسبة المشاركة كانت متدنية.
العالم
-
فيديو غرافيك
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
تونس
فيديو
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
انتخابات تونس
قيس سعيد
الهيئة العليا للانتخابات في تونس
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