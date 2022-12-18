انتفاضة ضد التحالف ومرتزقته في الجنوب اليمني ومأرب

خاص بالعالم

وشهدت شوارع المدينة منذ اكثر من ثلاثة ايام احتجاجات واسعة وخروج آلاف المحتجين للمطالبة بطرد قوات الانتقالي والتنديد بالدعم المالي الذي تتلقاه من قبل ابوظبي.

كما تشهد مأرب اشتباكات مستمرة بين القبائل والقوات التابعة لحزب الاصلاح.

مصادر في مأرب قالت إن العشرات قتلوا خلال اليومين الماضيين في الاشتباكات بين قبائل عبيدة وقوات الاصلاح بعد احتجاج القبائل على عدم الاهتمام بهم وحرمانهم من قبل العدوان ومرتزقته من المشتقات النفطية.

فما هي أبعاد الانتفاضة الحاصلة اليوم في المناطق المحتلة؟

وهل فقد تحالف العدوان شعبيته في هذه المناطق؟

والى أين يمكن أن تصل هذه الاحتجاجات والاشتباكات؟

هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفي هذه الحلقة: منسق الجبهة الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال احمد العليي، والاعلامي اليمني طالب الحسني.

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