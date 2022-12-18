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مونديال قطر..

الفتی الذهبي علی بُعد مباراة واحدة من جائزة أفضل هداف

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

کيليان مبابي؛ لاعب کرة قدم فرنسي محترف من أصول افريقية وأحد النجوم المتألقين في عالم الکرة القدم.

العالم - رياضة

انتقل من موناکو ويلعب الان مع نادي باريس سان جيرمان الی جانب نيمار وادينسون کافاني ويرتدي القميص رقم 29، کما يلعب أيضاً مع المنتخب الفرنسي.

برز مبابي في مسيرته الکروية مع موناکو في الدوري الفرنسي، حيث شارک لأول مرة في عام 2015 وکان يبلغ من العمر 16 عاماً وفاز معهم بلقب الدوري الفرنسي وجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي وجائزة الفتی الذهبي.

في عام 2017 وقع مع منافسه في الدوري باريس سان جيرمان علی سبيل الاعارة الاولية والذي أصبح عقد دائم في عام 2018 في صفقة انتقال قيمتها 180 مليون يورو ليصبح أغلی مراهق بالعالم وثاني أغلی لاعب في العالم وهناک فاز مبابي بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في کأس فرنسا وحصل علی جائزة لاعب الموسم في الدوري الفرنسي وحصل علی لقب هداف الدوري الفرنسي مرتين؛ کما أنه ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي العاصمي.

لعب مبابي أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا في مارس 2017 بعد ان کان يمثل المنتخب سابقاً في الفئات السنية تحت السبعة عشر والتسعة عشر سنة سجل هدفاً امام بيرو ليصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل هدفاً في کأس العالم بسن الـ19، وأصبح ثاني مراهق بعد بيليه يسجل في نهائي کأس العالم.

فاز المنتخب الفرنسي بکأس العالم 2018 وأنهی مبابي البطولة کأفضل الهدافين بشراکة مع عدد من اللاعبين، کما حصل علی جائزة أفضل لاعب شاب عن ادائه خلال البطولة.

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مونديال قطر.. الفتی الذهبي علی بُعد مباراة واحدة من جائزة أفضل هداف

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