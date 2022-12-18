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إيران.. القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان

إيران.. القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد حرس الحدود في محافظة خوزستان الإيرانية العميد "لطف علي باكباز" أنه تم القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان وذلك في إطار مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في اعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا.

العالم - إيران

وقال هذا المسؤول للصحفيين: إن رجال حرس الحدود في سلاح البحر بمدينة آبادان فككوا هذه الشبكة أمس السبت في إطار مكافحة تهريب الأسلحة بعد اطلاعهم على محأولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أروند وبدأوا عملياتهم ضد الشبكة.

وأضاف قائلا: إن الفريق الاستكشافي البحري في آبادان نفذ كمينا دقيقا في نهر أروند وأحتجز زورقا للصيد، حيث تم إلقاء القبض على شخص وأحد وضبط 14 ألف رصاصة حربية لرشاشة كلاشينكوف و2750 رصاصة مسدس تم إخفاؤها بشكل دقيق.

وأكد العميد باكباز أن رجال خفر الحدود استطاعوا قبل فترة من خلال عمليات ليلية ضبط 6700 رصاصة حربية من المهربين.

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إيران.. القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان