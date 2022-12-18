إيران.. القضاء على عصابة تهريب ذخيرة حربية في مدينة آبادان

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وقال هذا المسؤول للصحفيين: إن رجال حرس الحدود في سلاح البحر بمدينة آبادان فككوا هذه الشبكة أمس السبت في إطار مكافحة تهريب الأسلحة بعد اطلاعهم على محأولة المهربين نقل شحنة كبيرة من المعدات الحربية عبر مياه نهر أروند وبدأوا عملياتهم ضد الشبكة.

وأضاف قائلا: إن الفريق الاستكشافي البحري في آبادان نفذ كمينا دقيقا في نهر أروند وأحتجز زورقا للصيد، حيث تم إلقاء القبض على شخص وأحد وضبط 14 ألف رصاصة حربية لرشاشة كلاشينكوف و2750 رصاصة مسدس تم إخفاؤها بشكل دقيق.

وأكد العميد باكباز أن رجال خفر الحدود استطاعوا قبل فترة من خلال عمليات ليلية ضبط 6700 رصاصة حربية من المهربين.