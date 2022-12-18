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شاهد أول هدف لميسي في كأس العالم.. هل يسجل هدفه الأخير الليلة؟

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيديو لأول أهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم، وذلك قبيل مواجهة الأرجنتين وفرنسا المقررة مساء اليوم الأحد في نهائي مونديال قطر.

العالم - رياضة

وكتب “الفيفا” في تعليقه على الفيديو: “مونديال ألمانيا 2006 كانت البداية لرحلة طويلة رائعة تصل اليوم لمحطتها الأخيرة.. هكذا سجل ميسي وصنع للمرة الأولى في منافسات كأس العالم”.

ويشارك ميسي البالغ من العمر 35 عاما في كأس العالم الحالية في قطر للمرة الخامسة، متجاوزا بذلك أربع مرات لكل من مواطنية الأسطورة الراحل دييغو مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

وسجل ميسي في مونديال قطر خمسة أهداف حتى الآن، وتفوق على غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف للأرجنتين في نهائيات كأس العالم برصيد 11 هدفا.

ويتطلع ميسي في مباراة اليوم، لهز الشباك الفرنسية، والتتويج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وفي ظهوره المونديالي الأخير، حيث سبق وأن أكد “البرغوث” أن المباراة النهائية لمونديال قطر ستكون الأخيرة له في كأس العالم.

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