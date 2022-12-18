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مراسل العالم: انفجار صهريج للوقود داخل نفق يربط شمال أفغانستان بالعاصمة كابول يخلف أكثر من 63 قتيلا و32 جريحا حتى الآن

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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"63 قتيلا و32 جريحا".. حصيلة انفجار صهريج وقود داخل نفق في افغانستان

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