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"63 قتيلا و32 جريحا".. حصيلة انفجار صهريج وقود داخل نفق في افغانستان

الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول محلي في أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل 19 شخصا وإصابة 32 آخرين إثر انفجار صهريج وقود في نفق شمالي العاصمة كابول.

العالم - افغانستان

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن المتحدث باسم إقليم "بروان" سعيد همت الله شميم، قوله إن الانفجار الذي وقع مساء أمس السبت في نفق "سالانج" أودى بحياة 19 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال، مضيفا أن ناجين ما زالوا محاصرين تحت الحطام وأن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع أكثر من ذلك بشكل كبير.

من جانبه، قال رئيس صيانة نفق "سالانج" حافظ محمد يعقوب، إن النفق الذي امتلأ بالدخان من الداخل جعل من الصعب إخلاء الجرحى، لكن تم بذل جهود لإنقاذهم.

ولم يتسن على الفور معرفة سبب الحادث الذي وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأفغانستان.

ووقع الانفجار في نفق "سالانج"، الذي يقع على بعد 80 ميلا تقريبا من شمال كابول، الذي يعد حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب أفغانستان، بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود انقلبت داخل النفق، وسرعان ما انتشرت النيران في المركبات الأخرى داخل النفق.

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