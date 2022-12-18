في اقل من نصف ساعة..ستنطلق مباراة نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 + مشاهد طريفة

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أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لـ فرنسا تشكيل منتخبة الرسمي لمواجهة الأرجنتين على ملعب لويس في نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين و فرنسا الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 7:00 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل فرنسا أمام الأرجنتين

حراسة المرمي : لوريس

خط الدفاع : كوندي – فاران – أوباميكانو – هيرنانديز

خط الوسط : تشواميني – رابيو – جريزمان

خط الهجوم : ديمبيلي – جيرو – مبابي.

مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

بينما تواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة رفقة كلا من أستراليا و تونس و الدنمارك ، تمكن الفوز

على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف و الفوز على الدنمارك بهدفين دون رد والخسارة في الجولة

الأخيرة من دور المجموعات أمام تونس بهدف نظيف ، في دور الـ16 فاز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل

هدف ، وفي دور ربع النهائي فاز على إنجلترا بهدفين مقابل هددف ، ويفوز بصعوبة على المغرب في دور ربع النهائي بهدفين دون رد ، ليلاقي التانجو في نهائي كأس العالم 2022.

من جانب آخر..

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لـ الأرجنتين تشكيل منتخبة الرسمي لمواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022 على ملعب لوسيل.

تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا

حراسة المرمي : ايمي مارتينيز

خط الدفاع : كرستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ليساندرو مارتينيز – مولينا

خط الوسط : دي ماريا – ماك اليستر – فيرنانديز – دي بول –

خط الهجوم : ليونيل ميسي – ألفاريز.

مشوار منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

وافتتح منتخب الأرجنتين مونديال قطر 2022 متواجدا في المجموعة الثالثة رفقة كلا من المكسيك و بولندا

و السعودية ، وكان قد خسر أول مباراة أمام السعودية بهدفين مقابل هدف ، وفاز على المكسيك و بولندا

بهدفين في كل مباراة ، بينما تلاقي في دور الـ16 مع استراليا وفاز بهدفين مقابل هدف ، في دور ربع

النهائي فاز على هولندا بركلات الترجيح أربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد انتهاء الوقت الأصلي و الإضافي

بالتعادل 2/2 ، وكان قد فاز في دور نصف النهائي على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ليكتب موعدًا في النهائي أمام فرنسا الطموح وحامل اللقب.