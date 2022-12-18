أبناء الجولان المحتل: نضالنا مستمر حتى التحرير

العالم - سوريا

كما أكد الشيخ عاطف شعلان أن الجولان المحتل سيعود إلى السيادة الوطنية السورية، عزيزاً محرراً بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري الذي يتصدى اليوم للإرهاب، وبفضل صمود الشعب وتوجيهات قيادته الحكيمة.

وبين الشيخ شعلان أن التضحية في سبيل الوطن واجب وطني على كل سوري، لافتاً إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي للمناضلين لن يوقف المقاومة بكل أشكالها ضد المحتل.

وحذر الشيخ شعلان من الأساليب والفتن التي يريد من خلالها الاحتلال الاسرائيلي النيل من صمود أهلنا في الوطن، والتي تصدوا لها وأسقطوها طوال الأعوام الماضية.

وكان المناضلان الشعلان والقنطار وعدد من المواطنين السوريين استشهدوا في الـ 19 من شهر كانون الأول عام 2015 جراء عدوان إسرائيلي على بناء سكني بريف دمشق.