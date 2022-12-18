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بإطلاق النار بكثافة..

مقاومون فلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال جنوبي جنين

مقاومون فلسطينيون يستهدفون آليات الاحتلال جنوبي جنين
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس،مجموعات جبع، مساء اليوم الأحد، استهدافها قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في بلاغ عسكري:" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" بصليات كثيفة ومتتالة من الرصاص".

وكانت مصادر صحفية، أكدت:" أن مقاومون أطلقوا النار بكثافة نحو آليات الاحتلال ومستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، أثناء اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان".

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الماضية تصاعدا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ"سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس"، ومجموعات عرين الأسود، ردا على الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

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