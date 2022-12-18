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داعش الارهابي يتبنى الهجوم على الشرطة الاتحادية في كركوك العراقية

داعش الارهابي يتبنى الهجوم على الشرطة الاتحادية في كركوك العراقية
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت عصابات داعش الارهابية، اليوم الاحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي ادى الى استشهاد 9 من أفراد الشرطة الاتحادية في كركوك.

العالم - العراق

وتبنى داعش الارهابي في منشور على تطبيق "تليغرام" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف دورية للشرطة الاتحاديةبمحافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

واعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان، استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من المنتسبين بإنفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية اللواء الآلي الثاني في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، القطعات الامنية بالانتباة وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية وتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي.

كما أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قائد الشرطة الاتحادية بالتوجه الى مكان الاعتداء الارهابي في كركوك.

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داعش الارهابي يتبنى الهجوم على الشرطة الاتحادية في كركوك العراقية

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