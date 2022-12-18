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العراق.. قائد الشرطة الاتحادية يصدر توجيهات من مكان الحادث الإرهابي في كركوك

العراق.. قائد الشرطة الاتحادية يصدر توجيهات من مكان الحادث الإرهابي في كركوك
الأحد ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اطلع قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق صالح ناصر العامري، اليوم الأحد، على ملابسات حادث استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من منتسبي اللواء الآلي الثاني أثناء تأديتهم الواجب ضمن قاطع عمليات كركوك، فيما أصدر توجيهات للقطعات الأمنية.

العالم - العراق

وقالت وزارة الداخلية في بيان: إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، اطلع قائد قوات الشرطة الاتحادية على ملابسات حادث استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من منتسبي اللواء الآلي الثاني أثناء تأديتهم الواجب المقدس بالدفاع عن أرض وسلامة بلدنا وشعبنا، ضمن قاطع عمليات كركوك إثر انفجار عبوة ناسفة على إحدى الدوريات التابعة إلى اللواء وهي تنفذ مهامها الأمنية في تعقب فلول العصابات الإرهابية المهزومة وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية".

وأضاف، أن "القائد تفقد مكان الحادث في قرية علي السلطان التابعة إلى ناحية الرياض في كركوك والتي وصلها صباح اليوم".

وشدد "على القطعات الماسكة باليقظة والحذر الشديدين أثناء تنفيذ المهام الأمنية والعمل على تطهير وتفتيش المناطق والطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للزمر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بالعبث بأمن وسلامة المواطنين"، موجها "بإجراء تشييع مهيب للشهداء الأبطال بحضور القادة والآمرين وتقديم التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء".

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