العراق.. قائد الشرطة الاتحادية يصدر توجيهات من مكان الحادث الإرهابي في كركوك

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وقالت وزارة الداخلية في بيان: إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، اطلع قائد قوات الشرطة الاتحادية على ملابسات حادث استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من منتسبي اللواء الآلي الثاني أثناء تأديتهم الواجب المقدس بالدفاع عن أرض وسلامة بلدنا وشعبنا، ضمن قاطع عمليات كركوك إثر انفجار عبوة ناسفة على إحدى الدوريات التابعة إلى اللواء وهي تنفذ مهامها الأمنية في تعقب فلول العصابات الإرهابية المهزومة وتطهير المناطق من مخلفاتهم الحربية".

وأضاف، أن "القائد تفقد مكان الحادث في قرية علي السلطان التابعة إلى ناحية الرياض في كركوك والتي وصلها صباح اليوم".

وشدد "على القطعات الماسكة باليقظة والحذر الشديدين أثناء تنفيذ المهام الأمنية والعمل على تطهير وتفتيش المناطق والطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للزمر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية بالعبث بأمن وسلامة المواطنين"، موجها "بإجراء تشييع مهيب للشهداء الأبطال بحضور القادة والآمرين وتقديم التعازي والمواساة إلى ذوي الشهداء".