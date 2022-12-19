مونديال قطر 2022 يُختتم بتتويج الأرجنتين باللقب

العالم -فار

النهائي التاريخي لمونديال الفين واثنين وعشرين إبتسم لأكثر اللاعبين فخراً في تاريخ كرة القدم. وإستطاع ميسي مليء كأس العالم بانجازاته التاريخية.

قبل انطلاقة المباراة النهائية أقيم الحفل الختامي لكأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين.

وانتهت المباراة النهائية لمونديال اثنين وعشرين التي ربما كانت واحدة من أكثر النهائيات إثارة وتشويقاً في التاريخ.

فقد حاولت فرنسا بذل قصارى جهدها. وفعل مبابي كل شيء، لكن الحظ ابتسم لميسي وزملائه، ليضع الأرجنتينيون على صدورهم وسام نجمتهم الثالثة.

إذن اختتمت المباراة النهائية لهذا المونديال بركلات الترجيح، ولطالما كانت ركلات الترجيح جذابة ومفعمة بالاثارة.

في نهاية هذه المسابقات تم منح عدد من الجوائز الفردية. وتم اختيار إيميليانو مارتينيز كأفضل حارس مرمى في هذا المونديال.

كما نال لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز جائزة أفضل لاعب شاب أو ظاهرة هذه البطولة.

وتوّج النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعد تسجيله ثمانية أهداف من بينها ثلاثة أهداف في المباراة النهائية وإذا لم يكن ليسجل هذه الثلاثية في النهائي فإن هذه الجائزة كانت ستذهب إلى الأرجنتينيين.

هذا وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في المونديال بعد ان قاد بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.