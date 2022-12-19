عبد اللهيان: مستعدون لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول الخليجية

العالم - ايران

وأكد أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين في منتدى طهران الثالث للحوار أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا وتعزيز أسس الصداقة في المنطقة يعتبران من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: نرحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول الخليجية، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار والدول المطلة على الخليج الفارسي لإرساء الأمن في المنطقة بالتعاون مع هذه الدول ولنحظى بعالم يسوده السلام.

وتابع: نعتبر جيراننا في غرب آسيا الذين نتشارك معها في القواسم الحضارية والثقافية والدينية بمثابة إخواننا ونعتبر أمن ورفاهية هذه الدول من امننا ورفاهيتنا.

واكد ان إيران لطالما كانت إحدى ركائز الاستقرار في المنطقة وكانت رائدة في مكافحة إرهاب "داعش" الذي يمثل تهديدا مشتركا للمنطقة والعالم، مستذكرا جهود البطلين الشهيدين في هذا الطريق الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.

وفي جانب اخر من كلمته قال عبداللهيان انه لطالما رحبنا بسياسة الصين الإقليمية ونحن بصدد تنفيذ وثيقة التعاون الثنائية التي تمتد لـ 25 عاما واضاف : في ظل هذا الجو من التعاون، لم نتوقع أن يستنسخ بيان الصين ودول المنطقة لعام 2014 بشأن الجزر التابعة لإيران ويتكرر مرة أخرى، عبرنا عن احتجاجنا للجانب الصيني، ومع التأكيد على العلاقات الاستراتيجية مع الصين، قلنا بوضوح أننا لا نجامل اي طرف فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضينا .

ولفت الى ان ايران كانت إيران في طليعة محاربة الإرهاب بجميع أنواعه في المنطقة والعالم واضاف : في قضية أوكرانيا ، استمرت سياسة إيران منذ بداية الأزمة حتى الآن ، وكانت سياستنا الأساسية هي التأكيد على حل النزاع بالوسائل السياسية، وباعتماد الحياد، أكدنا أنه ينبغي النظر في الشواغل المشروعة للطرفين وحلها مؤكدا ان أوروبا اليوم تدفع ثمن سياسات أمريكا.

يتبع..