أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين19 ديسمبر 2022

ابرار ..

الوزير عبد اللهيان بشأن إحياء الإتفاق النووي .. نتطلع للتوصل لإتفاق جيد وصلب وراسخ

رويش ملت ..

ما هو هدف زيارة وفد الوكالة الدولية .. موضوع وجود غموض ما أم لتوجيه إتهامات ؟

عصر ايرانيان ..

الناطق باسم الخارجية .. إيران ليست بحاجة للحصول على إذن من أحد بسياساتها الخارجية

سياست روز ..

صنعاء ..نراقب بدقة التحركات البحرية الأمريكية و"الإسرائيلية" بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب

افكار ..

قاليباف رئيس مجلس الشورى .. أمريكا تستخدم حربة العقوبات ضد أي بلد يرفض إملاءاتها

ارمان ملي ..

وزير الإتصالات يتحدث عن إطلاق قمرين صناعيين جديدين للفضاء في الأشهر لقليلة المقبلة

افتاب يزد ..

فضيحة سياسية مدوية للرئيس التونسي .. مشاركة أقل من تسعة بالمئة بالإنتخابات البرلمانية

جمهوري اسلامي ..

الآلاف يتظاهرون في إسطنبول تضامنا مع محافظ المدينة المناهض لحكومة أردوغان

جوان ..

كييف تعترف بفشلها في إغتيال رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غراسيموف

اطلاعات ..

إنفجار غامض في مستودع للسلاح والذخيرة تابع للقوات الأمريكية في مدينة أربيل بكردستان العراق

كيهان ..

إضرابات عامة تعصف ببريطانيا وألمانيا وفرنسا إثر تفاقم الأوضاع المعيشية في هذه البلدان.

وطن امروز ..

رئيس الوزراء الباكستاني المقال عمران خان يهدد بحل برلمانين محليين في ولايتين

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( تصريحات غير تقنية للمدير العام للوكالة الدولية )..ادعاءات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي بشأن وجود غموض في البرنامج النووي الايراني , ادعاءات مسيسة تماما وتفتقر لاية رؤية تقنية واقعية .

إدعاءات غروسي نموذج آخر لإزدواجية المعايير المترسخة في سياسات ومواقف القوى الغربية التي تشمل قضايا حقوق الإنسان أيضا.

ان ازدواجية المعايير عامل رئيسي وراء فرض القوى الغربية اجراءات حظر وعقوبات وضغوط مختلفة على ايران, فتارة بذريعة البرنامج النووي الايراني السلمي وتارة بشأن قضايا حقوق الانسان والى اخر قائمة الذرائع الغربية . والمسألة الرئيسية في كل هذا الخضم هي ان القوى الغربية لاتريد ان تواصل ايران تقدمها في شتى المجالات لذلك تفتعل الذرائع لعرقلة تقدم بلادنا .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الإقليم بطريق مسدود )..دخلت العلاقات المتوترة تقليديا بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني باقليم كردستان العراق الى طريق مسدود مع اتساع دائرة الخلافات بينهما حول العديد من القضايا .

إن أعضاء الإتحاد الوطني الكردستاني في مؤسسات الإدارة المحلية قاطعوا إجتماعاتها إحتجاجا على إحتكار الحزب الديمقراطي للسلطة.

وترى محافل سياسية بكردستان العراق ان الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني تشمل والى جانب جذورها القبلية كخلافات بين البرزانيين والطالبانيين , طيفا واسعا من القضايا فمن تلك التي ترتبط بتقاسم السلطة ومرورا بتوزيع الثروة والى القضايا الامنية وكيفية التعامل مع الحكومة العراقية المركزية ببغداد .

ارمان ملي ..

في الشأن التونسي والاجواء التي ترتبط بالانتخابات البرلمانية ونتائجها كتبت صحيفة ارمان ملي في مقالها الذي يحمل عنوان (زلزال سياسي بقوة 8.8 )...يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد مأزقا صعبا للغاية في ظل المشاركة الضعيفة تماما في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها تونس مؤخرا .

إن نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات لم تتجاوز عن 8.8 % وهي أدنى نسبة مشاركة منذ إنتصار الثورة التونسية 2011 .

ان هذه المشاركة الضعيفة ستضع الرئيس التونسي في موقف حرج للغاية اذ تعكس تراجع شعبيته بشكل خطير لصالح المعارضة بشكل عام لذلك تتعالى اصوات في تونس تطالب بتنحيه . وتصف محافل سياسية تونسية ما حدث بالزلزال السياسي , وبالطبع يستغل حزب حركة النهضة هذه الاجواء لتصعيد الضغوط الداخلية على قيس سعيد لاقالته من منصبه او لافشال اجراءاته الخاصة التي حل عبرها البرلمان والحكومة العام الماضي.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( من أجل حرية الشعب الأفغاني ) ..انقضى عام ونصف تقريبا على سيطرة حركة طالبان على السلطة بافغانستان . هذه الحركة لم تقم وعلى عكس ما وعدت لا باحترام حقوق الانسان ولا لاراء وآمال الشعب الافغاني ولا لاي ما من شأنه ان يمت بصلة بقضايا الحريات العامة وما يرتبط باحترام مكونات الشعب الافغاني العرقية والمذهبية ..

حركة طالبان شكلت إمارة طالبانية عرقية طائفية بإمتياز لتحكم بقبضة حديدية بأفكار متخلفة وأساليب لاترتبط ببناء دولة حديثة.

ان افكار طالبان ومواقفها النابعة من رؤية ضيقة تماما للامور والقضايا حولت افغانستان الى بؤرة تهديد لجيرانها بفتح ابوابها امام مختلف الجماعات والتنظيمات الارهابية . طالبان قالت في البداية انها تغيرت واتعظت من اخطاءها وانها ستشكل حكومة عبر انتخابات وانها ستحترم وستلتزم والى اخر هذا الكلام , وثبت ان كل ما قالته ووعدت به كان مجرد هراء . ان على بلدان الجوار الافغاني والمجتمع الدولي التعاون والتنسيق للضغط على طالبان لدفعها لدخول العصر املا في انقاذ الشعب الافغاني ولتجنيب المنطقة والعالم لمتاعب جديدة .

اطلاعات ..

في تقريرها ( برامج عسكرية يابانية طموحة مقابل الصين) كتبت صحيفة اطلاعات .. اليابان قررت العودة للعسكريتاريا بالمصادقة على ميزانيات عسكرية ضخمة تحت وطاة مخاوف وهواجس من الصين وكوريا الشمالية .

اليابان قررت تخصيص أكثر من إثنين بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي وحتى عام 2027 لتعزيز قدراتها العسكرية.

وهذا يعني زيادة ميزانياتها العسكرية السنوية اكثر من الضعف في خطط ومشاريع لشراء وتصنيع اسلحة متطورة خاصة طائرات مقاتلة وصواريخ بالستية ونظم دفاع جوي صاروخي وغير ذلك .

ان قرار اليابان هذا يعني الخروج من اطار اية قيود وتعهدات دولية مفروضة عليها منذ هزيمتها بالحرب العالمية الثانية تمنع ايجادها لجيش واقعي وتمنع عودتها للساحة الدولية كقوة عسكرية .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في مقالها ( مشاركة ضعيفة للغاية في الإنتخابات التونسية)...حسب اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المبكرة بتونس كانت نسبة المشاركة اقل قليلا من تسعة بالمئة.

إن الإنتخابات التونسية جرت في ظل مقاطعة ثلاثة عشر حزبا سياسيا وبأجواء حملات دعائية واسعة تدعو لمقاطعتها.

كل هذا صحيح لكن ذلك لا يخفف من حجم الصدمة التي تلقاها الرئيس التونسي قيس سعيد ومؤيديه.

ان الرئيس التونسي يواجه وضعا صعبا بكل معنى الكلمة اليوم في الوقت الذي تحتفل فيه المعارضة بانتكاسته.