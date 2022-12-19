الإمارات تسرق "سوعيدو" النادر من سُقطرى

العالم- الامارات

وظهر سوعيدو في أحد معارض أبو ظبي خلال الأيام الماضية في تعد سافر على التراث اليمني ونهبة وسط تكتم الجمعيات العالمية المعنية بالمحميات العالمية والحفاظ عليها حيث اقدمت أبو ظبي مؤخراً على سرقة 185 طيراً من طيور سقطرى المعروفة بسوعيدو.

وتعد طيور سوعيدو طيور نادرة في العالم ولا توجد إلا في جزيرة سقطرى، ويبلغ طول جناحيه 190 سم ووزنه 2000 جرام وهو يشبة الصقر بشكلة .

وسعت الإمارات الى نهب وسرقة الكثير من الطيور النادرة ومنها سوعيدو التي تعد سقطرى الموطن الأصلي لهذا النوع من الصقور المنقرضة في العالم في مسعى لطمس خصوصيتها البيئية من خلال تجريف الكثير من الأشجار النادرة والطيور وانواع أخرى.

وتمارس الامارات أعمال التجريف والنهب لكافة مقومات البيئة السقطرية اضافة الى قيامها باصطياد الكثير من الطيور في البر السقطرى الواقع مابين حديبو وقلنسية في الجزيرة.