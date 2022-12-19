قناة العالم
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: ندعو أبناء شعبنا للاستعداد والاستنفار للرد على جرائم الاحتلال بحق أسرانا الأبطال خاصة المرضى منهم
مكتب إعلام الأسرى: نحن أمام جريمة صهيونية مكتملة الأركان لنؤكد أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن صحة الأسير أبوحميد الفاقد للوعي
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: الأسير البطل ناصر أبو حميد وصل إلى مرحلة حرجة جدا وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة ويتوقع استشهاده في أي لحظة
السياسي الأعلى: أي إجراءات من شأنها مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني أو العسكري ستكون عواقبها وخيمة
السياسي الأعلى: تقارير القوات المسلحة تؤكد الجهوزية التامة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليمنية
السياسي الأعلى: استحقاقات التضحيات اليمنية تضع على كاهل القيادة مسؤولية التخفيف من معاناة المجتمع اليمني
السياسي الأعلى: الحرص على تحقيق السلام في اليمن ينبغي أن يتجسد من خلال الاستجابة لحقوق المواطنين وفي المقدمة صرف مرتبات الموظفين
السياسي الأعلى: نجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت تجاه السلام المشرف الذي يحمي سيادة واستقلال اليمن ويحافظ على وحدته
السياسي الأعلى: اليمن سيتخذ الإجراءات المناسبة عندما يحين الوقت المناسب لذلك وبما يمنع مخطط التحالف لإيقاع اليمن في هذا الفخ
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: حالة اللا سلم واللا حرب غير مقبولة ولن تطول والقوات المسلحة في جهوزية تامة
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: ندعو أبناء شعبنا للاستعداد والاستنفار للرد على جرائم الاحتلال بحق أسرانا الأبطال خاصة المرضى منهم
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
الشتاء في سوريا أزمة وقود وسائل التدفئة
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٠
خاص بالعالم- مراسلون
حديث البحرين.. شركة العائلة الحاكمة
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٩
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين19 ديسمبر 2022
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٤
العالم الاسلامي
مونديال فلسطين – الجزء الثاني
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠
العالم الاسلامي
مونديال فلسطين – الجزء الأول
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩
العالم الاسلامي
تونس.. مستقبل الحكم بعد الانتخابات – الجزء الثاني
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الشتاء في سوريا أزمة وقود وسائل التدفئة
بالفيديو..
عبداللهيان: منتدى حوار طهران يذكر بأن إيران تضع مفهوم الحوار على أولوياتها
نادي الأسير: الأسير أبو حميد يدخل في غيبوبة وحياته في خطر
زاخاروفا: السياسة الأمريكية تضع موسكو وواشنطن على شفا صدام مباشر
الشيخ قاسم: يوم الشهداء يوم التعهد بمواصلة الجهاد ومقاومة التطبيع
انخفاض أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي
مقالات و تحليلات
المعارضة السورية: قد نشهد انسحابا تركيا سريعا من سورية
ماوراء لقاء نتنياهو على موقع العربية الانكليزي ؟
هوية عائلة على أنقاض هوية شعب..تزاوج بين الوهابية والسعودية
الهوية 'الوطنية' كما يراها آل سعود
مشروع ابن سلمان السلطوي.. طمس هوية الجزيرة العربية واختراع 'قومية سعودية'
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.