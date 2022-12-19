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السوداني يتخذ خطوة "هامة" للسيطرة على ارتفاع الدولار في العراق

السوداني يتخذ خطوة
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، فتح منافذ لبيع الدولار في المصارف الحكومية من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار الصرف، وفيما أشار إلى أن خطورة ملف تهريب النفط، أكد مصادرة مليون و 781 الف لتر.

العالم-العراق

وقال السوداني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، إنه "هناك زيادة واضحة في سعر صرف الدولار بسبب زيادة طلبات الزبائن للبنك المركزي، وقيام شركات وهمية بتضخيم الأسعار من أجل إخراج الدولار للخارج، بالإضافة إلى أن هناك أسعار مبالغ بها للحوالات".

وأكد، أن "هنالك مراقبة شديدة على مسألة صرف الدولار"، منوهاً إلى "فتح منافذ لبيع الدولار في المصارف الحكومية من أجل السيطرة على ارتفاع الصرف، وقيام البنك المركزي بتخفيض سعر بيع الدولار، وأيضاً تنويع الاعتمادات والحوالات الخارجية"، مبيناً أن "الوضع المالي للعراق في أحسن أحواله، وأن الاحتياطي بلغ 96 مليار دولار".

وأضاف، "وجهنا بإجراء إصلاحات في المنافذ الحدودية والكمارك".

وعن عمليات تهريب النفط، أشار إلى أن هذا الملف يعد "أحد أبرز وأهم الملفات وأخطرها، وفي آخر حصيلة تم تفكيك شبكات لتهريب النفط، إذ تم إلقاء القبض على 18 من المنتسبين المتورطين بالتهريب، وهناك 14 آخرين ما زالوا هاربين، بالإضافة إلى القبض على 121 مهرب من المدنيين، ومصادرة مليون و 781 ألف لتر".

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