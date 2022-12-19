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بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو

بوتين يصل إلى بيلاروسيا ويلتقي لوكاشينكو
الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، حيث كان في استقباله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

العالم ـ أوروبا

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيبحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال لقائهما في مينسك، القضايا العسكرية، إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.

وقال بيسكوف للصحفيين: "العلاقات واسعة للغاية ولها جوانب عديدة، واليوم ستكون هناك فرصة لإجراء تدقيق حول برامج التحالف والتكامل، والقضايا الراهنة على جدول الأعمال التجاري والاقتصادي. وبالطبع، الحديث عن الجوانب العسكرية، بالنظر إلى البيئة المتقلبة والمضطربة من حولنا؛ وتبادل وجهات النظر حول المشاكل الدولية الراهنة".

وأضاف بيسكوف، "الرئيس لوكاشينكو، انتقد بالطبع، تأخرنا في إنشاء سوق غاز واحدة. هناك بعض الفروقات الدقيقة هنا، لكن القضية مطروحة على جدول الأعمال"؛ مشيرا إلى أن "بيلاروسيا تتمتع بشروط تفضيلية فريدة من نوعها، من حيث (مسألة) الغاز".

ووصل بوتين إلى العاصمة البيلاروسية، اليوم، في أول زيارة له منذ العام 2019، يبحث خلالها مع نظيره البيلاروسي القضايا ذات الصلة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية للشراكة الاستراتيجية والتحالف؛ مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك القضايا الملحة المتعلقة بجدول الأعمال الدولي والإقليمي.

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