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وزير الخارجية العراقي: لاينبغي تعرض ايران لهجوم انطلاقا من الاراضي العراقية وطهران طالبت بغداد رسميا بننزع سلاح الجماعات الانفصالية المعادية لها

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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