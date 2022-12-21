منتدى حوار طهران... الأبعاد والاستراتيجيات

العالم – من طهران

وفيما يلي النص الكامل للحوار الذي أجرته قناة العالم مع خليل شير غلامي في برنامج "من طهران":

العالم: فيما يتعلق بأهدف منتدى طهران الذي استضافته أمس طهران والتي عقد من أجلها ومن هي الدول المشاركة في هذا الحوار؟

شيرغلامي: إن منتدى طهران للحوار اقترحته جمهورية إيران الإسلامية كمنتدى نقاش دولي، وشاركنا في الجولتين الأولى والثانية منها، وقد عقدناها في عامي 2020 و 2021 وتمكنا من عقد الدورة الثالثة من التجمع يوم الاثنين الماضي 19 ديسمبر 2022.

وأضاف: بدأ منتدى طهران للحوار نشاطه كمنتدى سياسي ورمز سياسي (علامة تجارية) نيابة عن مكتب الدراسات السياسية الدولية بوزارة الخارجية الإيرانية عام 2020.

الغرض من عقد هذا الاجتماع هو خلق منتدى للنقاش وتبادل الآراء حول التحديات الإقليمية والدولية المهمة، وهذا المنتدى له وظيفة مزدوجة ومن ناحية أخرى، لدينا حضور لسياسيين ومسؤولين سابقين وحاليين في هذا المنتدى، الذين حضروا على نفس المستوى من القادة السياسيين الجلسة الافتتاحية، ويعبرون عن آرائهم في القضايا الدولية والإقليمية، وإلى جانب ذلك ، يحضر هذا المنتدى عدد كبير من المديرين والخبراء والباحثين من مراكز الفكر الدولية ويشاركون في آرائهم.

وأضاف شير غلامي: حضر منتدى طهران الثالث للحوار الذي عقد على مستوى جيد للغاية حوالي 70 ضيفًا من 36 دولة، وشهدنا بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية حضور كبار المسؤولين من الجمهورية الإسلامية الايرانية وغيرها. وكانت فرصة لهؤلاء المسؤولين لعرض مواقفهم حول قضايا السياسة الخارجية لإيران ودولهم، في جلسات بعد الظهر، والتي كانت جلسات متخصصة لهذا المنتدى، وهي إطار واسع وشامل للغاية للمناقشات. وعُقد من بين مثقفي هذا اللقاء وتبعا لذلك كانت النتائج طيبة للغاية.

العالم: ما أهم الدول التي شاركت في هذا المنتدى، ومستوى التمثيل للضيوف الذين شاركوا في الحوار؟

شير غلامي: في منتدى هذا العام، هنالك مسؤولون من جمهورية العراق وجمهورية نيكاراغوا وفنزويلا وقطر، وكذلك مسؤولون إيرانيون ومن بينهم وزير خارجية إيران. وسيكون المستشار الأعلى لقائد الثورة الاسلامية السيد كمال خرازي ورئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي ورئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيراني كانوا حاضرين في منتدى هذا العام.

كما كان لدينا عدد كبير من مديري مراكز الفكر والدراسات السياسية والدولية وخبراء في هذا المجال، من الدراسات السياسية الذين حضروا هذه القمة من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية ودول المنطقة والمنطقة العربية، وكذلك من دول الكومنولث وروسيا، مما خلق مساحة واسعة لتبادل الآراء والنقاشات حول التحديات الكبيرة التي واجهتها ويواجهها العالم.

العالم: ماهي الموضوعات المهمة المطروحة في المنتدى، وقد أشرتم الآن ان المنتدى كان فرصة جيدة من أجل طرح التحديات التي تواجه الدول في المنطقة والحوار والحديث عنها بشكل مفصل ودقيق خاصة وان التمثيل في الحقيقة كا جيدا كما أشرتم والحضور من دول المنطقة الضيوف الذين شاركوا في هذا المنتدى؟

شير غلامي: إن المفهوم المركزي لمؤتمر هذا العام فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدول المجاورة لجمهورية إيران الإسلامية كان نهجًا لبناء الصداقة والثقة.

وأوضح: أن مفهوم سياسة الجوار، الذي تم اقتراحه تحديدًا في حكومة السيد رئيسي باعتباره مفهوم مركزي في السياسة الخارجية ، يقوم على فكرة أن تعميق العلاقات مع جيراننا كدول تشترك معنا في الحضارات الثقافية، والتاريخية، والدينية ، وأحيانًا القواسم المشتركة معنا هي أولوية السياسة الخارجية الإيرانية ، ونحن نضع المحور الرئيسي للقمة على هذا الأساس وإلى جانبها ، وحاولنا مناقشة بعض أهم التحديات التي نواجهها على المستوى الإقليمي والدولي في هذه القمة.

من بين هذه الحالات التطورات في غرب آسيا والأمن في الخليج الفارسي، وفي أي اتجاه يكون النظام الأمني ​​للخليج الفارسي. كيف تتطور دول المنطقة من خلال التعاون والثقة فقد كفلت إنشاء نظام أمني محلي بالكامل دون وجود وتأثير التدخل الأجنبي.

من القضايا الأخرى التي ناقشناها في هذا الاجتماع قضية الأزمة الأوكرانية، والتي كانت بمثابة صراع تجاوز الصراع الثنائي بين روسيا وأوكرانيا وتحول بالفعل إلى صراع كبير بين روسيا وأوكرانيا من جهة، لقد أصبح الصراع مع العالم الغربي وتسببت هذه الأزمة في تداعيات دولية مختلفة على مناطق ودول أخرى.

وأشار شير غلام إلى أن موضوع أفغانستان قد نوقش في هذا الاجتماع وقال: نعتقد أن قضية أفغانستان والأوضاع السائدة في هذا البلد تتأثر بالأزمة في أوكرانيا، التي اجتذبت كل اهتمام الدول والمناطق الغربية ومختلف الشعوب، وتسبب في إهمال الوضع الحرج في أفغانستان، وخاصة الظروف الإنسانية الحرجة الموجودة في هذا البلد، لذلك كانت قضية أفغانستان واحتمال السلام في أفغانستان وتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واحدة من القضايا المهمة التي ناقشناها في منتدى حوار طهران هذا العام.

وقال: هناك موضوع آخر يتعلق بحقيقة أنه إذا كان هناك أمن فينبغي أن يوجد للجميع والأمن مسألة مرتبطة ومشتركة. للأمن أبعاد مختلفة، أحدها أمن الطاقة، وهو أحد اهتمامات العالم الحالي، ومسألة أن تعميق الروابط في أبعاد مختلفة بين البلدان يمكن أن يكون أحد الأدوات والنهج لخلق ظروف مستقرة وسلام بين الدول وخصصنا في هذا الجلسة الخاصة لموضوع "أمن الطاقة والعلاقات الإقليمية"، لدراسة كيف يمكننا خلق أمن مستدام من خلال الاتصالات والتكامل بين البلدان.

وأضاف شير غلامى: كان هذا المنتدى فرصة جيدة للنقاش وتبادل الآراء حتى نتمكن من الوصول إلى فهم مشترك للتحديات الحالية للعالم والمساعدة في اتخاذ أفضل القرارات في التوصيات التي يقدمها الخبراء والمفكرون لصنّاع القرار في بلدانهم.

العالم: نتحدث عن الأهمية لهذا المنتدى من حيث الموضوعات التي طرحت فيه والتحديات التي في الدول الأخرى التي ليست هي تحديات دولة معينة بل هي تحديات مشتركة لإيران ولدول المنطقة وبالتالي ما هو الدور الذي يلعبه هذا المنتدى والدور الايراني المحوري في مساعدة هذه الدول من أجل ايجاد الحلول لمشاكلها وأزماتها وتحدياتها؟

شير غلامي: عقد هذا الاجتماع بحضور دولي كبير، في وضع تأثر في الشهرين الماضيين بالحرب المشتركة والمعرفية، الحرب التي أطلقتها بعض الدول الغربية ضد إيران واستقرائها حيث طرحوا فيها موضوعا منحرفا في أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد عانت من العزلة الدولية، فقد كانت ذات أهمية خاصة وحضور كبير لضيوف دوليين من الدول الأوروبية ومنطقة وقارات الدولة الإسلامية. أظهر العالم ديناميكيات الدبلوماسية والوجود الدولي لإيران وحقيقة أن المفكرين والخبراء على الرغم من المقاربات المتطرفة لبعض الدول الغربية، إلا أنهم حريصون دائمًا على إجراء هذه التفاعلات مع بلادنا ، وكان ذلك عمليا نوعًا من إلغاء هذا الفرضية المنحرفة التي حاولت أن تغرس أن إيران في حالة عزلة دولية ،

لكن الحقيقة هي أن إيران بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في منطقة غرب آسيا تنظر إلى التحديات على أنها حل، أي أن التحديات الموجودة هي تحديات مشتركة بيننا وبين الحلول يجب أن تقوم على حلول مشتركة، ونحن نرى ان الاهتمامات المشروعة لدول الجوار وغير الجوار في الأمور الأمنية.

نحن نولي اهتمامًا دائمًا للقضايا السياسية والاقتصادية ، وقد أولينا اهتمامًا لها في التخطيط لهذا المؤتمر والمواضيع الرئيسية لهذا المؤتمر، لأننا نعتقد أنه من خلال خلق جو من الحوار والتفاهم يمكننا إيجاد الحلول معا لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف أن مختلف الدول التي حضر ممثلوها هذه القمة حاولت التعامل مع التحديات القائمة مثل الأزمة في أوكرانيا وأفغانستان ، والقضايا الأمنية في الخليج الفارسي ، ومكافحة الإرهاب وعودة ظهور داعش، مع نفس النهج. في بعض المجالات، كتهديد لجميع المجتمعات الدولية، فإن مسألة أمن الطاقة والمخاوف الموجودة في النقاش حول الطاقة في العالم، فكيف يمكننا أن نجمع وجهات نظرنا معًا ثم نحاول خلقها من خلال الحوار من أجلها لذلك تم تشكيل جو جيد من الحوار والتفاهم المتبادل، وقدم كل من الخبراء والخبراء الإيرانيين من الدول الأخرى مناقشاتهم في هذا الاجتماع في مساحة واسعة وتم تشكيل إطار جيد لإعادة التفكير في التصميمات السابقة وأدركنا أننا بحاجة إلى حلول جديدة من أجل مواجهة تلك التحديات.



العالم : نريد أن نسأل عن مواقف الجمهورية الاسلامية حول الحرب في أوكرانيا التي شغلت العالم برمته وليس الغرب فقط حتى دول المنطقة لانه موضوع مهم والنقطة الأخرى هي الخيوط الجيوسياسية والجغرافيا السياسية في منطقة القوقاز كيف طرحت في منتدى حوار طهران؟

شير غلامى:فيما يتعلق بقضية أوكرانيا ، كما صرح السيد وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا ، فإن سياسة بلادنا كانت ثابتة ومستمرة منذ بداية الأزمة، بمعنى أن منذ البداية، كان ضد اللجوء إلى القوة لحل القضية، لكننا نعتقد دائمًا أن المشاكل والخلافات السياسية يجب أن تحل من خلال الحوار والتفاهم، وهذا لا يزال موقفنا، ومن ناحية أخرى، تصر إيران على ضرورة النظر في الحوار والحل السلمي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا. وأعلنت استعدادها للعب دور في هذا المسار، وقد تبنينا موقفا محايدا نشطا منذ بداية الأزمة.

بينما إيران لديها لم تكن في أي من طرفي الأزمة، وفي الوقت نفسه ، كانت لديها سياسة نشطة من وجهة نظر محاولة دعم طرفي الأزمة، يجب تهيئة الظروف لهم للدخول في مساحة من الحوار. وان الحرب يمكن أن تسبب كوارث بشرية لكلا الجانبين وتسببت في حدوث ذلك حتى الآن، يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.



وأضاف شير غلام : هذا موقف إيران المبدئي من الحرب في أوكرانيا ، التي لا تزال مستمرة، وأكدنا أنه فيما يتعلق باتهامات إيران بالدعم المسلح لأحد أطراف هذه الأزمة، فإن المزاعم لا أساس لها من الصحة.

إيران نفت حيادها، منذ بداية الأزمة، استمرت حتى هذه اللحظة ودائماً ما أعلنت عن استعدادها للتحدث مع أوكرانيا لحل سوء التفاهم هذا، لكن للأسف نرى أن أوكرانيا تتأثر ببعض الضغوط السياسية أو الاستفزازات السياسية التي يقوم بها بعض الأطراف الثالثة، بغض النظر عن هذه الادعاءات.

لقد أثير وطلبنا منهم تقديم مستنداتهم ووثائقهم في هذا الصدد، والتي لم يقدموها حتى الآن، ونأمل أن تظهر الحكومة الأوكرانية حسن نيتها وألا تستمر في هذه الاتهامات الباطلة التي تم تحضيرها بانتظام.

وفيما يتعلق بقضية القوقاز والأوضاع الجيوسياسية في هذه المنطقة، فإن أحد المحاور التي أثيرت في اجتماع هذا العام كان نفس الموضوع، ومرة ​​أخرى أن موقف إيران هو أن الأوضاع الجيوسياسية في القوقاز يجب أن تبقى كما هي في بلادهم على الوضع الحالي ولا أية تغييرات فيه، فلا نقبل التحريض أو التدخل من طرف ثالث ونقف بحزم ضده وهذا موقفنا.

وفيما يتعلق بالقوقاز، فمن الواضح وإيران لديها موقف مبدأي قائم على حقيقة أنه يجب إعادة الأجزاء التي كانت تنتمي بالفعل إلى جمهورية أذربيجان في ناغورني كاراباخ، وقد اتخذنا هذا الموقف المبدئي على أساس أننا ضد أي عدوان إقليمي ، وفي الوقت نفسه، وفي ظل الوضع الراهن، فإننا نعارض بشدة أي خطة لإجراء تغييرات في حدود المنطقة، وإيران لن تتسامح مع مثل هذا الوضع، وقد أوضح مسؤولونا وخبراؤنا هذه المسألة بوضوح في القمة.



العالم: فيما يتعلق بالاستراتيجية الاقتصادية المطروحة في منتدى حوار طهران؟

شير غلامي: نعتقد أن إحدى طرق الأمن المستدام، هي من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الاقتصادي، وهناك أطر مختلفة للتعاون الاقتصادي ، بما في ذلك في منطقة غرب آسيا ، والتي يمكن أن تجمع المزيد من الدول معًا، ويمكن أن تساعد أيضًا لتوطيد وتعزيز السلام الدائم من خلال المصالح المشتركة ، وفي هذا الإطار، ناقشنا دور جمهورية إيران الإسلامية كلاعب مهم في تعزيز الروابط الإقليمية.

وحقيقة أن إيران، بسبب قدراتها الكبيرة، الاقتصادية والخاصة يمكن أن يلعب الموقع الجغرافي الاقتصادي الذي تتمتع به دورًا رائدًا في إنشاء هذه الاتصالات والوصلات، والتي يمكن أن تكون في مجالات النقل والتكنولوجيا وسلسلة التوريد المشتركة لبلدان المنطقة، وكل هذه السلاسل التي نطلق عليها اسم العلاقات.

نعتقد أن ذلك سيساعد البلدان على خلق مصالح مشتركة ومن خلال إنشاء هذه المصالح ، يجب ألا تتجه البلدان الى النزاعات التي تجدها بسبب المصالح المشتركة نحو الحلول العنيفة، واستخدام الحلول السلمية، ونحن نعتقد بقوة أن تعزيز ذلك، يساعد في الحفاظ على سلام مستقر في منطقتنا وفي منطقة غرب آسيا الكبرى.

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