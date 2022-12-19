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لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تخلص إلى "عدم أهلية" الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لتولي أي منصب رسمي في الولايات المتحدة

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

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