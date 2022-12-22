إحتجاجا على تدنّي الأجور.. موجة إضرابات بفرنسا وبريطانيا

العالم - خاص بالعالم

عمال وموظفو الطرق السريعة وعمال تنظيف السكك الحديدية في لندن وجنوب شرقي البلاد بدأوا إضرابا عن العمل يستمر أربعة أيام.

لينضموا بذلك إلى سائقي سيارات الإسعاف والموظفين في قطاعات أخرى عديدة. وتتسببت سلسلة الإضرابات المتلاحقة في إشاعة شعور بالبؤس لدى البريطانيين قبيل عطلة الأعياد .



ويطالب الموظفون في جميع قطاعات الاقتصاد البريطاني بزيادات في الرواتب لمواجهة التضخم الأعلى منذ عقود و الذي يتسبب في أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ جيل.



ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا سلسلة واسعة من الإضرابات بداية السنة الميلادية الجديدة في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المضربين.



الوضع في فرنسا ليس أفضل حالا حيث يحاول نحو مئتي ألف مسافر إنقاذ عطلة عيد الميلاد مع حصول اضطرابات في حركة السفر فالمراقبون في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بدأوا تنفيذ اضرابات لأكثر من يوم مما اضطر الشركة لإلغاء رحلات وتقليص عدد القطارات وخاصة بشبكة القطارات السريعة.

وكان البرلمان الفرنسي أقر منذ أيام مشروع موازنة الدولة لعام 2023 بعد لجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.

وبين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند خمسة عشر بالمئة وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.

وبذلك تكون الحكومة قد لجأت عشر مرات خلال شهرين إلى الفقرة الثالثة من المادة تسعة وأربعين في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي ما اعتبر مناقضا للديمقراطية.

وتعاني فرنسا كغيرها من الدول في الاتحاد الأوروبي من أزمة في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بشكل رفع التضخم لمعدلات تاريخية.

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