الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..هكذا الاعلام العبري يحرف الحقائق

الإثنين ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي خالد الرواس أن الاعلام العبري يحرف الحقائق حول أي موضوع يتناوله.

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الرواس في حديث لبرنالمج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت نصرة المظلوم وتحرير فلسطين منهجا لها، لهذا كيان الاحتلال يخشى على كيانه الزائل من قدرات ايران المتنامية.

وأضاف، أن القفزة النوعية لايران منذ انتصار الثورة الاسلامية على كافة المستويات، وخاصة انها تقود محور المقاومة في مواجهة الاستكبار العالمي مؤكدا أن كل محاولات كيان الاحتلال لضرب وحدة ايران باءت بفشل ذريع.

وحول ما تناوله الاعلام العبري بشأن الضفة الغربية، قال الباحث السياسي، إن الاعلام الغربي يحرف الحقائق حيث يصف ما يحصل في الضفة الغربية من عمليات بطوليىة وتصدى لعنجهية الاحتلال بموجة غضب، لانه يعلم أن الضفة الغربية لن تهدأ وفهوة البندقية الفلسطينية لن تسكت حتى زوال كيان الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

الكيان الصهيوني يتغلغل في الصحراء الغربية من بوابة المغرب

بحماية مشددة من قوات الاحتلال..المستوطنون يقتحمون الاقصى من باب المغاربة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..هكذا الاعلام العبري يحرف الحقائق

هل يشهد "مؤتمر بغداد2" في الأردن تقاربا سعوديا ايرانيا؟

بانوراما.. طهران تدعو دول الجوار إلى اجتماع وزاري

شاهد.. فشل كيان الاحتلال في ضرب وحدة ايران

"النهضة" التونسية تطالب سعيّد بالتنحي وتصف الانتخابات "بالمهزلة"

ناشط سعودي: يا ليت شيوخ قبائل السعودية يتعلمون الشجاعة من هذا الشيخ!