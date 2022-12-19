شاهد..هكذا الاعلام العبري يحرف الحقائق

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الرواس في حديث لبرنالمج "العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت نصرة المظلوم وتحرير فلسطين منهجا لها، لهذا كيان الاحتلال يخشى على كيانه الزائل من قدرات ايران المتنامية.

وأضاف، أن القفزة النوعية لايران منذ انتصار الثورة الاسلامية على كافة المستويات، وخاصة انها تقود محور المقاومة في مواجهة الاستكبار العالمي مؤكدا أن كل محاولات كيان الاحتلال لضرب وحدة ايران باءت بفشل ذريع.

وحول ما تناوله الاعلام العبري بشأن الضفة الغربية، قال الباحث السياسي، إن الاعلام الغربي يحرف الحقائق حيث يصف ما يحصل في الضفة الغربية من عمليات بطوليىة وتصدى لعنجهية الاحتلال بموجة غضب، لانه يعلم أن الضفة الغربية لن تهدأ وفهوة البندقية الفلسطينية لن تسكت حتى زوال كيان الاحتلال.

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